«Ingombranti, ecocentro più ampio» 

Sono senza fine i disagi per il conferimento dei rifiuti nell’ecocentro comunale, che si trova nella zona artigianale. In particolare aumentano le lamentele perché non è possibile portare al centro i rifiuti ingombranti. Spiega il sindaco Stefano Altea: «La momentanea indisponibilità al ritiro di questi rifiuti da parte delle piattaforme di conferimento impedirà la compiuta erogazione del servizio ancora per il prossimo mese. L’amministrazione, gli uffici comunali, l'Unione dei Comuni Terre del Campidano e la ditta appaltatricestanno lavorando per trovare una soluzione che possa risolvere il problema, soddisfare le necessità dei cittadini e consentire la ripresa dell'attività quanto prima».

Ma in futuro i disagi dovrebbero terminare ci saranno nuovi spazi per accogliere le diverse tipologie di rifiuti: «In questo mese l'amministrazione si è già attivata - aggiunge Altea - per l'ampliamento dell'ecocentro che, grazie al finanziamento della Regione potrà consentire la realizzazione di un centro di raccolta adeguato alle esigenze della nostra comunità. Tuttavia, si ricorda che l’abbandono dei rifiuti in aree non autorizzate non è solo un atto di profonda inciviltà, ma altresì un reato perseguibile dall’autorità giudiziaria».

Ma l’ex assessore Libero Lai tiene a precisare la natura del finanziamento: «I soldi per l’ampliamento (40mila euro) sono stati ottenuti diversi mesi fa grazie a una mia specifica richiesta. Mi auguro che l’amministrazione si adoperi quanto prima per concretizzare l’ampliamento e nel mentre è opportuno che l’amministrazione lavori in seno all’Unione dei Comuni per trovare valide alternative per lo smaltimento degli ingombranti». (g. pit.)

