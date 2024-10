Ingombranti, dalla app un’informazione sbagliata 

Ancora tutto fermo per il conferimento degli ingombranti nell’ecocentro comunale di San Gavino. Il disservizio va avanti da mesi. «A causa degli impedimenti già noti e comunicati – conferma il sindaco Stefano Altea – non è ancora possibile conferire questo tipo di rifiuti.Sarà nostra cura, non appena la situazione verrà risolta, fornire tempestiva comunicazione esclusivamente tramite i canali ufficiali del Comune». La sottolineatura è relativa al fatto che alcuni giorni fa è stata rilevata un’informazione errata sull’applicazione Junker, che prospettava la possibilità di conferire ingombranti nell’ecocentro: «L’errore – aggiunge il primo cittadino – è stato prontamente segnalato alla società chiedendo la rimozione della nota. Invitiamo la cittadinanza alla massima collaborazione e a non tenere conto di comunicazioni non provenienti dai canali ufficiali del Comune».

Da mesi i sangavinesi continuano a doversi tenere in casa i rifiuti ingombranti. Succede anche negli altri centri (Pabillonis, Sardara, Samassi, Serramanna e Serrenti) dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”: ogni paese per ora fa affidamento al proprio ecocentro e in altri Comuni, non ancora saturi di ingombranti, i rifiuti vengono accolti. Quanto terminerà questo disagio? Nessuno conosce la risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA