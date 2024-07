Ingombranti, conferimento sospeso 

Proteste e grossi disagi per il conferimento dei rifiuti nell’ecocentro comunale di San Gavino nella zona artigianale del paese. Da qualche giorno non è più possibile portare gli ingombranti e molti cittadini sono venuti a sapere della situazione solo nel momento in cui sono arrivati all’ecocentro con la propria auto piena di rifiuti. Si fa portavoce del disagio l’ex assessore Libero Lai: «Da diversi giorni i cittadini lamentano un sistematico problema di conferimento soprattutto della frazione ingombranti, sino a un blocco totale. Mi chiedo per quale motivo non vi sia una comunicazione ufficiale a spiegazione del problema».

È al lavoro per cercare di risolvere le cose l’assessore ai Servizi tecnologici Fabio Orrù: «Il disservizio è presente da tempo. Appena insediati abbiamo iniziato a lavorarci e abbiamo già fatto diversi incontri con la ditta Formula ambiente per trovare una soluzione che possa finalmente consegnare alla popolazione un ecocentro funzionale ed efficiente».

Già in passato non sono mancati disagi per il conferimento di altre tipologie di rifiuti e ora nelle nuove bollette della Tari è previsto un aumento che oscillerà tra il 20 e il 30 per cento rispetto alle bollette dello scorso anno.

