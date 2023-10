«Ingombranti alla Villaservice? No, grazie» 

«Ingombranti? No, grazie». È la riposta dei tecnici della Villaservice agli operatori ecologici della Cosir, arrivati all’ingresso dell’impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti con i camion stracolmi di porte, armadi, materassi, divani, letti, mobili, elettrodomestici e altro. Una risposta che non ha ammesso repliche e che ha costretto i camionisti a fare marcia indietro, a Sanluri, dove ha sede l’Unione dei Comuni Marmilla, per riferire la mancata accettazione del carico.

Un fatto che non è passato inosservato: i sindaci dei 18 Comuni si preparano a trasferire il servizio in un’altra discarica, potrebbe essere il Tecnocasic o Promisa. Così l’Unione Terre del Campidano che pensa a traslocare anche il conferimento dell’umido al Cisa di Serramanna.

L’esodo

La scelta di conferire i rifiuti in altri impianti, nel Medio Campidano era già nell’aria con l’aumento della tariffa dell’umido a Villaservice. Guspini è stato il primo ad emigrare. Il fermo agli ingombranti dei giorni scorsi ha semplicemente accelerato il passaggio. «L’improvviso stop al conferimento degli ingombranti da parte di Villaservice – dice il sindaco di Collinas, Francesco Sanna - è un problema che rischia di generare costi aggiuntivi a carico dei cittadini, oltre al temporaneo mancato ritiro. Da primo cittadino, non posso che appoggiare ogni iniziativa che l'Unione dei Comuni vorrà porre in essere per scongiurare aumenti della Tari e chiedere la giusta attenzione alla Regione circa le esigenze della Marmilla nell'individuazione dei centri di raccolta autorizzati che non comportino costi in più».

Stessa preoccupazione per il sindaco di Sanluri: «In questi casi – ricorda Alberto Urpi - l’impegno prioritario è individuare soluzioni per diminuire le tasse, come la Tari. Un grave errore aumentarla».

La Villaservice

Il campanello d’allarme è suonato nei giorni scorsi con un avviso dell’Unione dei Comuni ai soci: «Per impedimenti allo scarico dell’impianto di Villacidro, il conferimento presso gli ecocentri e il porta porta dei rifiuti ingombranti sono sospesi fino a data da destinarsi». Da Villaservice chiariscono: «Diversi Comuni non hanno rinnovato la dichiarazione sui materiali irrecuperabili, nonostante la società mette a disposizione una modulistica che contiene gli aspetti necessari per una caratterizzazione conforme alla legge».

L’Unione

«È vero – ricorda il presidente dell’unione Terre del Campidano, Riccardo Sanna – che c’è un modulo da compilare per confermare che gli ingombrati sono stati trattati per eliminare le parti riciclabili, questo non giustifica gli avvisi in ritardo. Fra l’altro, di ufficiale non ci è arrivato nulla».

Il presidente dell’unione Marmilla, Andrea Locci, aggiunge: «Un avviso dopo aver rimandato indietro i camion carichi. Un servizio sospeso crea un disagio alle imprese, ai Comuni e ai cittadini che devono tenersi in casa rifiuti per giunta ingombrati. Una soluzione provvisoria potrebbe essere la verifica di spazi liberi nei nostri ecocentri. A breve il provvedimento definitivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA