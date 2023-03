Inglesi sicuri: «Conte sarà licenziato» 

In Spagna è già cominciato il toto-nomi per il sostituto di Ancelotti sulla panchina del Real nella prossima stagione. Il tecnico potrebbe lasciare la Spagna per accomodarsi sulla panchina della nazionale Verdeoro che, forse non a caso, avrebbe ingaggiato un ct pro-tempore in attesa delle sue decisioni. E a Madrid circolano le prime candidature tra giovani emergenti, usato sicuro e outsider. Il quotidiano “El mondo deportivo” ha stilato una lista di nomi: in cima alle preferenze ci sarebbe una vecchia gloria come Raul, allenatore del Castilla (la filiale dei Blancos, unica squadra guidata sinora dal mitico numero 10 madridista). Circola anche il nome dell’eterno candidato Pochettino, ex Tottenham e Psg. L’argentino attualmente è senza squadra. Non è da escludere il tedesco Tuchel, che ha vinto con Dortmund, Psg e Chelsea, e neanche Xabi Alonso, Oliver Glasner e Aberloa. Poi ci sono i grandi ex: Zinedine Zidane e Josè Mourinho.

La stampa inglese è quasi sicura che già questa settimana possa arrivare l’esonero per Conte, cui non sarebbe stata perdonata l’accusa di egoismo e mancanza di impegno alla squadra dopo il pareggio. Sarebbe di un addio anticipato di pochi mesi, perché a giugno scade il contratto e nessuna delle parti voleva rinnovarlo. «È iniziato il conto alla rovescia», il titolo del tabloid Sun. Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane e Thomas Tuchel sarebbero i favoriti per la panchina nel prossimo anno; per i restanti tre mesi il club potrebbe promuovere in prima squadra Ryan Mason, collaboratore di Conte.

Due dei migliori allenatori italiani oggi all’estero sarebbero in procinto di lasciare la guida dei rispettivi club. Antonio Conte potrebbe essere licenziato dal Tottenham, Carlo Ancelotti potrebbe salutare il Real Madrid a fine stagione. Motivi diversi all’origine delle indiscrezioni, legati al clamoroso sfogo del tecnico salentino contro i propri giocatori dopo l’ultimo turno di Premier League (3-3 con il Southampton) e a un più naturale desiderio di cercare nuovi stimoli per il pluri premiato condottiero emiliano, che in carriera ha vinto tutto quello che si poteva vincere e oggi è tentato (pare) dal Brasile.

Premier League

I blancos

Rossoneri

In Italia invece Walter Sabatini, ex ds di Roma e Salernitana, sostiene che il Milan potrebbe scaricare Stefano Pioli, il tecnico dello scudetto, per lo spagnolo Luis Enrique, ex del Barcellona e della nazionale spagnola

