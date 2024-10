Ingiusta sconfitta per un buon Milan 

Bayer Leverkusen 1

Milan 0

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádeckì; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, García (30' st Terrier), Grimal- do (43' st Belocian); Adli (36' st Palacios), Wirtz (43' st Tella); Boniface (30' st Andrich). In panchina Kovár, Lomb; Arthur, Hofmann, Mukiele, Schick. All. Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (34' st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão; Abraham (17' st Morata). In panchina Nava, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah; Okafor. All. Fonseca.

Arbitro : Schärer (Svi).

Reti : nel st 6' Boniface

Leverkusen. Il Milan esce ancora sconfitto in Champions League, ma questa volta sono più i rimpianti degli errori. Vince il Bayer Leverkusen 1-0, i rossoneri regalano - pur mantenendo lo 0-0 - tutto il primo tempo. Reagiscono solo quando i padroni di casa riescono a sbloccare la partita con Boniface al 6' della ripresa. Il Milan si scrolla di dosso un po' di paura, vuole recuperare, aumenta il ritmo e costruisce tante occasioni, ma non riesce ad agguantare il pari.

Era una sfida alla portata, ma in classifica (col Bayer già a 6) i rossoneri restano ancora fermi a zero punti con tanti rimpianti. Il Leverkusen tiene il possesso palla, controlla il match e crea più di un'occasione che Maignan riesce a neutralizzare. Il Milan soffre nel primo tempo, ma dopo il gol di Boniface reagisce con orgoglio, sfiora più volte il gol (traversa di Theo, ribattuta a lato di Morata) e protesta per un dubbio fallo su Loftus Cheek nel finale.

