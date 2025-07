Ingiurie sulla facciata della chiesa parrocchiale 

È uno spettacolo desolante quello che si scorge dall’ombra dei ciliegi della parrocchiale di sant’Agostino, a Belvì, dove la facciata delle chiesa è stata vandalizzata con un graffito che riporta delle bestemmie.

La scritta, apparsa nella parte posteriore del sagrato che si apre sull’asilo “Sacro Cuore”, ha suscitato grande sdegno in tutta la comunità, rimasta basita dinanzi alla scritta ingiuriosa, accompagnata da una stella e una firma stilizzata.

L’amministrazione comunale dà voce all’indignazione generale.

Il sindaco Maurizio Cadau tuona: «Un gesto del genere non è solo un’offesa alla fede cristiana, ma anche un attacco alla dignità di un luogo che rappresenta la storia, la cultura e la spiritualità del nostro paese. Un atto che non ci rappresenta. La libertà di espressione è un valore fondamentale, ma non può e non deve diventare pretesto per l’oltraggio o la mancanza di rispetto verso ciò che per la comunità è sacro». Annuncia che «non ci sarà spazio alle provocazioni gratuite» e invita «al rispetto della cosa pubblica». Aggiunge: «Oltre alle scuse di chi si è reso protagonista di ciò, sarebbe doverosa anche la pulizia della facciata compromessa. Ci speriamo vivamente».Fa fatica a trovare le parole il parroco don Fabio Marras: «Stento a trovare delle motivazioni dinanzi a un gesto così assurdo. Le porte della chiesa sono spalancate per accogliere il responsabile o i responsabili, sperando in un pentimento». Dopo l’appello del sindaco due volontarie ieri sera hanno ripulito la facciata dalle scritte.

