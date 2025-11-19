Ingiurie in musica, il cerchio si stringe 

Si moltiplicano in città le attestazioni di solidarietà per l'attacco volgare in musica subito dal sindaco, da due assessori e da numerosi cittadini infangati dalla parole di un autore la cui identità si fa, ogni ora che passa, meno misteriosa. Già, il contributo che l’autore di questa grave diffamazione ha chiesto all’intelligenza artificiale si starebbe trasformando in un boomerang con su scritto nome e cognome di chi era convinto di agire in totale anonimato.

Le indagini

Molte delle persone prese di mira nella assurda e volgare canzone che ancora ieri circolava nelle chat WhatsApp di migliaia di cittadini di ogni età, suscitando sdegno e condanna genertale, si sono rivolte alle forze dell’ordine e questa mattina formalizzeranno la denuncia anche il sindaco Pietro Morittu e gli assessori Manolo Mureddu e Giorgia Meli. Gli investigatori avranno un prezioso elemento emerso nelle ultime 24 ore sui cui lavorare: l’autore del brano avrebbe poca dimestichezza con i rischi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale al punto da essersi dimenticato di nascondere i metadati che conducono direttamente alla sua porta. In pratica è come se avesse scritto una lettera anonima condita di impronte digitali perfettamente leggibili. «Quello che è successo oggi supera abbondantemente il limite dell'accettabile. – ha scritto ieri Giorgia Meli – Le offese, calunnie e insulti rivolti a me, al sindaco Pietro Morittu , al mio collega di Giunta Manolo Mureddu e ad altri cittadini di Carbonia, ledono il decoro di una comunità intera che non merita di essere squalificata in questo modo. Una cosa è certa, non staremo zitti e non ci piegheremo a chi ci vuole mortificati ed umiliati. La giustizia farà il suo corso e noi continueremo a dare il massimo nonostante tutto».

La solidarietà

La maggioranza dei sindaci e dei consiglieri comunali e altri rappresentanti istituzionali del Sulcis, ieri hanno fatto arrivare la loro solidarietà a tutte le persone colpite, molti sottoscrivendo le parole espresse ieri dal sindaco Morittu. «Un vile gesto che squalifica solo l’artefice e crea sofferenza in chi viene preso di mira, non rappresentativo della nostra comunità», scrivono Giangi Fiori e Monica Atzori di “Carbonia civica”. «Chi non ha il coraggio di sostenere un confronto politico aperto – scrive Sandro Mereu di Sinistra futura – si rifugia in minacce e diffamazioni». Concetto ribadito anche dal gruppo Carbonia avanti: «Profondo sdegno – scrive il capogruppo Giacomo Floris – chi ricorre alla diffamazione si pone fuori dal confronto civile». Il gruppo Carbonia insieme parla di «un’azione priva di fondamento civile e lontano da ogni reale argomentazione politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA