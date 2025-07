Ingiunzione ad Aliarbatax: deve pagare 85mila euro 

Le avevano dato l’incarico di organizzare l’evento promozionale ma alla fine della festa Aliarbatax non ha pagato le fatture. È quanto ha stabilito la giudice, Giada Rutili, con la sentenza di ingiunzione che condanna la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì a pagare 85mila euro alla My Export Manager, società specializzata nella cura di progetti di internazionalizzazione. Aliarbatax, controllata del Consorzio industriale, ha quaranta giorni di tempo per versare la somma alla ricorrente. La società aveva curato l’organizzazione del raduno nazionale di ultraleggeri che si è tenuto il 28 e 29 dicembre scorsi sulla pista dello scalo di Basaura. Per l’occasione erano atterrati 40 ultraleggeri, mentre tremila erano stati i visitatori che avevano varcato la soglia dello scalo, nei cui locali riservati ad arrivi e partenze era stato allestito il mercatino di prodotti tipici con espositori provenienti da diversi centri del territorio. La My Export Manager aveva presentato il conto sei servizi offerti senza mai ricevere riscontro. A quel punto la questione è approdata in Tribunale e la giudice ha emesso il decreto ingiuntivo. «Abbiamo i conti correnti bloccati e non possiamo spendere un centesimo. La società ha fatto le sue giuste rimostranze», ha commentato Rocco Meloni, amministratore unico di Aliarbatax.

