Inghilterra, paura e trionfo 

Inghilterra (dts) 2

Slovacchia 1

Inghilterra (4-3-3) : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (21' st Palmer), Rice, Mainoo (39' st Eze), Bellingham 16' pts Konsa), Saka, Kane (16' pts Gallagher), Foden (49' st Toney). In panchina Ramsdale, Henderson, Shaw, Alexander-Arnold, Dunk, Gordon, Watkins, Bowen, Gomez, Wharton. All. Southgate.

Slovacchia (4-3-3) : Dubravka, Pekarík (4' sts Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka (36' st Bero), Lobotka, Duda (36' st Benes), Schranz (48' st Gyomber), Strelec (16' st Bozenik), Haraslin (16' st Suslov). In panchina Rodak, Ravas, Obert, Rigo, Hrosovsky, De Marco, Duris, L. Sauer, Kosa. All. Calzona.

Arbitro : Umut Meler (Turchia).

Reti : nel pt 25' Schranz; nel st 50' Bellingham; nel pts 1' Kane.

Note : angoli 9-1 per l'Inghilterra Recupero: 3' e 6'; 1' e 1' Ammoniti: Guehi, Mainoo, Kucka, Bellingham, Skriniar, Pekarik, Vavro, Gyomber.

Gelsenkirchen . Due campioni rinomati, Bellingham e Kane, ribaltano la Slovacchia tra l'ultima azione del recupero e l'inizio dei supplementari per trascinare l'Inghilterra ai quarti di finale in cui troverà la Svizzera, cecchina dell'Italia. Una conclusione amara per Francesco Calzona, che passa dal sogno all'eliminazione nel giro di pochi minuti, ma la differenza la fanno i talenti che, sonnacchiosi per quasi tutta la partita, si risvegliano quanto tutto sembra perduto. È una prova di forza di volontà quella inglese, perché Southgate trova la carta giusta alla fine, inserendo Toney. Ma è la qualità che fa la differenza. Bellingham, al 5' di recupero dopo il 90' trova una semirovesciata splendida che rimette in pista una nazionale con un piede e mezzo ormai fuori dagli Europei, dopo una partita in cui non aveva combinato molto. All'inizio dei supplementari a mettere il sigillo è il capitano Kane, fino ad allora in ombra, che con un colpo di tempo su cross del nuovo entrato Toney materializza un 2-1 che risveglia l'entusiasmo dei tifosi inglesi.

In campo

La paura e' stata tanta perche la Slovacchia ha tenuto il campo con nerbo, ordine e quantità per tutta la partita. Dopo i passi falsi a metà con Danimarca e Slovenia l'Inghilterra rischia per 90' una clamorosa eliminazione. A mettere tanta paura agli inglesi è Ivan Schranz, che non ha mai avuto un'esperienza all'estero salvo la Repubblica Ceca, dove gioca con buoni risultati nello Slavia, che porta in vantaggio i suoi dopo al 25’ un'azione corale di buon livello.

Nella ripresa l'Inghilterra di scuote e tenta la riscossa: al 5' Kane apre per Trippier, assist per Foden che segna, ma in fuorigioco. Al 9' errore in rilancio tra Walker e Stoner, Strelec calcia da centrocampo con Pickford fuori dei pali, ma il pallone si perde fuori. Poi l'Inghilterra aumenta la pressione, la Slovacchia si chiude a difesa della porta di Dubravka e il forcing diventa assedio. La Slovacchia sembre reggere l'urto, poi al 50' sull'ennesimo angolo Bellingham inventa una semirovesciata che gela gli slovacchi. Appena il gioco riparte, nel primo supplementare Kane di testa trasforma un assist di Toney. Per gli slovacchi e un colpo tremendo, subentra la stanchezza mentre l'Inghilterra controlla e fa valere la personalità dei suoi campioni. Ma sabato con la Svizzera ci vorrà una maggiore concentrazione per tutta la partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA