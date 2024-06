Inghilterra, passo indietro 

Danimarca 1

Inghilterra 1

Danimarca (3-4-1-2) : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand (22' st Poulsen), Hojberg, Kristiansen (12' st Bah), Eriksen (37' st Skov Olsen), Wind (12' st Damsgaard), Hojlund (37' st Noergaard). In panchina Hermansen, Roennow, Kjaer, Jensen, Dolberg, Joergensen, Dreyer, R. Kristensen, Bruun Larsen. All. Hjulmand.

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold (9' st Gallagher), Rice, Saka (24' st Eze), Bellingham, Foden (24' st Bowen), Kane (24' st Watkins). in panchina Ramsdale, Hen- derson, Konsa, Dunk, Toney, Gordon, Gomez, Palmer, Mai- noo, Wharton. All. Southgate.

Arbitro : Soares Dias (Por).

Reti : nel pt 18' Kane, 34' Hjulmand.

Francoforte. Una scialba Inghilterra segna il passo contro la coriacea Danimarca e rimanda all'epilogo con la Slovenia la qualificazione agli ottavi del girone C del quale è però saldamente in testa. È una sfida regale quella di Francoforte per la presenza in tribuna del re Frederico X e del principe del Galles William. Si fronteggiano tanti avversari abituali: giocano in Premier nove titolari inglesi e cinque danesi.

La partita

Un gol di rapina di Kane al 18’, su errore del bolognese Kristiansen, sembra il prologo di una passeggiata, ma la fiondata da lontano dell'ex leccese Hjulmand, omonimo del ct, al 34’ riporta in equilibrio un match in cui i favoriti stentano sempre fidando troppo negli acuti dei suoi celebrati solisti. Bellingham prova a inventare e rifinire ma il muro danese a centrocampo rende vani gli sforzi del madridista. Manca la freschezza, non emerge il cambio di passo che si attendeva dopo la vittoria senza gloria con la Serbia. Foden colpisce un palo, Bukayo Saka prova a intontire gli avversari coi suoi dribbling, ma la diga danese regge senza affanni. Southgate cambia tutte e tre i suoi attaccanti, ma neanche i sostituti trovano sbocchi. E alla fine questa spenta Inghilterra rischia perfino di farsi infilare da una concentrata Danimarca, che si difende bene con Christiansen e Andersen, esce a testa alta dalle sfide a centrocampo e sfiora anche la rete della clamorosa vittoria.

