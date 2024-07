Inghilterra-Olanda, una sfida da brivido 

«L’Olanda in semifinale, spero di batterla e poi spero di trovare la Spagna in finale». Domani al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena Inghilterra-Olanda e il giocatore più osservato dell’Inghilterra, Jude Bellingham, sa dove vuole arrivare. La sua rovesciata nel recupero contro la Svizzera ha permesso ai tifosi inglesi di uscire dall’incubo dell’eliminazione e ora, passata la paura, dimostra di avere le idee chiare: «Spero di trovare la Spagna in finale, è il Paese dove gioco e mi piacerebbe scontrarmi contro i miei compagni del Real Madrid». La sua nazionale non sta brillando, ma è riuscito a raggiungere la semifinale del torneo europeo e adesso il calciatore dei Blancos vuole arrivare fino alla fine, contro la nazione che da un anno a questa parte - e cioè da quando si è trasferito dal Borussia Dortmund al Real Madrid - l'ha adottato e lo adora.

«Loro giocano bene»

Il trequartista inglese ha rilasciato un'intervista a TeleDeporte: «Spero di trovare la Spagna in finale. La Roja ha giocato molto bene in queste ultime tre settimane, da quando è cominciato l'Europeo. Resto concentrato sull'Inghilterra e sui miei compagni. E soprattutto sull'Olanda, che sarà il nostro prossimo avversario», le sue parole nel corso della trasmissione Euro RTVE. «E’ una questione di mentalità, di allenamento e di come ci si prepara per i rigori o altri situazioni così. Penso sia questo l'aspetto più importante che ci ha fatto rimanere in partita. Confido nel lavoro che svolgo con l'allenatore e il suo staff, memorizziamo una serie di routine». I ricordi: «Uno dei primi è l'Inghilterra eliminata ai rigori contro l'Italia, è una cosa che mi torna sempre in mente quando ci riavvicina ai grandi tornei, quindi cerco di non dimenticarla». Che grande sfida, domani sera a Dortmund, due scuole di calcio di fronte: l’Inghilterra è favorita, ma attenzione alle sorprese.

