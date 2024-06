Inghilterra, ok la prima 

Serbia 0

Inghilterra 1

Serbia (3-5-2) : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic (29' st Birmancevic), S. Milinkovic-Savic, Gudelj (1' st Ilic), Lukic (16' st Jovic), Kostic (43' pt Mladenovic), Vlahovic, Mitrovic (16' st Tadic). (12 Petrovic, 23 V. Milinkovic-Savic, 3 Stojic, 5 Maksimovic, 15 Babic, 16 Mijailovic, 18 Ratkov, 19 Samardzic, 21 Gacinovic, 24 Spajic). Ct Stojkovic.

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold (24' st Gallagher), Rice, Saka (31' st Bowen), Bellingham (41' st Mainoo), Foden, Kane. (13 Ramsdale, 23 Henderson, 3 Shaw, 14 Konsa, 15 Dunk, 17 Toney. 18 Gordon, 19 Watkins, 21 Eze, 22 Gomez, 24 Palmer, 25 Wharton). Ct Southgate.

Arbitro : Daniele Orsato (Italia).

Reti : nel primo tempo 13' Bellingham.

Note : angoli 2-1 per la Serbia. Recupero 2' e 4'. Ammoniti Gudej, Tadic per gioco falloso, Stojkovic per proteste.

GELSENKIRCHEN. Ancora lui, Jude Bellingham. Il ragazzo prodigio dell'Inghilterra non finisce di stupire, e neppure di fare il goleador, così è sua la rete che, a Gelsenkirchen, stende la Serbia. Come troppo spesso capita loro in un grande torneo, Milinkovic-Savic e compagni mancano l'appuntamento, non giocano bene e l'Inghilterra, pur senza incantare, ne approfitta.

Il gol partita

La marcatura che ha deciso il match arriva dopo appena 13 minuti, quando Saka (uno dei migliori dei suoi) disegna un cross dal lato corto dell'area di rigore deviato da Pavlovic: Bellingham si inserisce con perfetto tempismo e anticipa Zivković con un colpo di testa che non lascia scampo a Rajkovic. Il tutto per mettere oggi il proprio timbro su una vittoria che nel corso del match per l'Inghilterra diventerà meritata, visto che ha dominato per 20 minuti e poi ha tenuto bene botta, colpendo anche una traversa nella ripresa con Harry Kane, con un perfetto colpo di testa su palla morbida di Bowen.

Male la Serbia

Vlahovic, schierato accanto all'intoccabile Mitrovic e apparso lento e macchinoso, al punto da riuscire a concludere verso Pickford soltanto a otto minuti dalla fine. Lo juventino è stato il simbolo di una Serbia che a Gelsenkirchen, nonostante il rumoroso sostegno dei suoi tifosi, aveva le pile scariche. E che quindi continuando così farà poca strada: ma contro la Danimarca e nel “derby” con la Slovenia non mancherà occasione di rifarsi. Però bisognerà alzare, e di molto, il livello della prestazione. E proprio tenendo conto della prova dei serbi rimane qualche perplessità sul ruolo dell'Inghilterra in questo Europeo: è una delle favorite, ma nel secondo tempo di questa sfida avrebbe dovuto fare meglio. A meno che, come spesso accade gli inglesi, la stanchezza di una stagione troppo lunga non cominci a farsi sentire nelle gambe dei giocatori che vestono la maglia con i Tre Leoni. Southgate, che se non arriva almeno in semifinale rischia la panchina, incroci le dita.

