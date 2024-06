Inghilterra, occhio alla Germania... 

Ci sono molte ragioni per le quali l’Inghilterra farà bene a battere la Slovenia stasera alle 21 a Colonia. La prima è perché attorno a Gareth Southgate si stanno addensando le nubi del malcontento: perdere a Wembley la finale del 2021 è qualcosa che può essere perdonato soltanto con una vittoria in questa edizione. La seconda è che nel Gruppo C l’unico posto accettabile è il primo. Se arrivi secondo ti tocca sfidare la Germania a casa propria, se arrivi terzo peggio che mai (Portogallo? Belgio?). Eppure la Serbia, che con un solo punto rischia di andare a casa, quelle due posizioni le prenderebbe volentieri: il problema è che per farlo deve battere la Danimarca a Monaco. Con una sola rete (quella di Bellingham proprio ai serbi) a fare da discriminante, questo è il girone dei pareggi e di, conseguenza il più equilibrato. Oggi si riparte (quasi da zero).

Probabli formazioni

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; Kane. Ct Southgate

Slovenia (4-4-2) : Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct Kek.

Arbitro : Turpin (Fra)

Danimarca (3-5-2) : Schmeichel; Andersen, Christensen, Vester- gaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Wind. Ct Hjulmand

Serbia (3-4-2-1) : Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, Lukić, Mladenović; Tadić, Samardžić; Mitrović. Ct Stojković

Arbitro : Letexier (Fra).

