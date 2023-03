Inghilterra, gol ed emozioni 

L’Inghilterra supera l’Ucraina e allunga in classifica nel girone C di qualificazione a Euro 2024 che comprende anche l’Italia. La Nazionale dei Leoni inglesi ha battuto l’Ucraina per 2-0 in una partita senza storia ma ricca di emozioni. In gol il solito Harry Kane al 37’ e Bukayo Saka al 40’. Gli inglesi grazie alla vittoria sono in vetta con sei punti, a punteggio pieno.

Commozione allo stadio di Wembley. I giocatori ucraini sono entrati in campo con la bandiera della loro nazione sulle spalle e sono stati accolti da un lungo applauso da parte del pubblico. Chiaro il riferimento alla guerra in corso in Ucraina. Prima del fischio di inizio, le due Nazionali hanno posato per una foto a centrocampo con una bandiera ucraina e la scritta “Peace”. Sugli spalti anche qualche migliaio di tifosi ucraini, alcuni dei quali rifugiati e invitati dalla stessa federazione inglese.

Le altre partite

Incredibile vittoria del Kazakistan, che sotto 0-2 ribalta la Danimarca nel secondo tempo. Non basta la doppietta di Hojlund, ancora protagonista con la maglia della sua nazionale dopo la tripletta all’esordio dal primo minuto contro la Finlandia. Il Kazakistan firma la sua impresa nel giro di un quarto d’ora dal 73’ all’89’, nella ripresa, grazie ai gol di B. Zaynutdinov su rigore, Tagybergen e Aymbetov. Nello stesso girone, il gruppo H, la Slovenia, vittoriosa per 2-0 su San Marino (sotto gli occhi di Ceferin) si porta in testa con 6 punti. La resistenza dei ragazzi del Titano, salvati per tutto il primo tempo dalle parate di un sontuoso Benedettini, crolla nel modo più inatteso. La rete di Šeško arriva infatti dopo un rimpallo e un fortunoso tocco di spalla della punta del Salisburgo, promessa sposa al RB Lipsia. La Slovenia raddoppia con l’autorete di Roberto Di Maio, difensore classe ‘82 (visto in B con la Nocerina) che aveva debuttato a quarant’anni contro l’Irlanda del Nord.

