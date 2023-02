Inghilterra, al Manchester United la Coppa di Lega  

Due anni dopo la sua ultima partita (il 28 febbraio del 2021, tra Union Berlino, dove militava in quel periodo, e Hoffenheim, finì 1-1) e a quasi cinque dalla disastrosa apparizione nella finale di Champions League persa dal Liverpool contro il Real Madrid, il portiere tedesco Loris Karius è tornato fra i pali, per difendere la rete del Newcastle a Wembley nella finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega, tra lo stesso Newcastle e il Manchester United, a causa della squalifica del portiere titolare Nick Pope. Incolpevole sui due gol che hanno consegnato allo United la vittoria per 2-0 (Casemiro e Rashford) e il suo primo trofeo degli ultimi sei anni (e anche della gestione Ten Hag). Prima della partita la fidanzata di Karius, la giornalista televisiva Diletta Leotta, gli aveva indirizzato una lettera definendo “interminabili, dolorosi e incredibili” gli ultimi due anni di Karius. Ieri, in Premier, vittoria del Tottenham di Conte contro il Chelsea per 2-0 (gol di Skipp e Kane).

Festa per il Bayern Monaco, che in Bundesliga ne segna tre all’Union Berlino, chiudendo la pratica già nel primo tempo, grazie ai centri di Choupo Moting, Coman e Musiala. Così alla fine torna in testa al campionato, alla pari con il Borussia Dortmund, a quota 46 punti. In Spagna, infine, clamorosa sconfitta del Barcellona (1-0 gol di Bilal Touré) in casa dell’Almeria.

