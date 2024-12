«Ingerenze della Russia»: presidenziali annullate   

Bucarest. Nuovo clamoroso colpo di scena in Romania, dove la Corte costituzionale, confermando i pesanti sospetti di ingerenze russe nel processo elettorale a favore del candidato di estrema destra Calin Georgescu, ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali, proprio alla vigilia del ballottaggio programmato per domenica. Una decisione tanto inaspettata quanto esplosiva, che di fatto cancella tutto quanto accaduto fino ad ora. Inclusi i 33.000 voti degli elettori romeni della diaspora che, in Australia e in nuova Zelanda, si erano già presentati alle urne per il voto del ballottaggio. Georgescu, il candidato ha definito «un colpo di stato» la decisione della Corte, che aggrava il caos politico nel Paese balcanico esploso all’indomani del primo turno presidenziale del 24 novembre, con le rivelazioni sulle interferenze nel processo elettorale attraverso TikTok da parte di altri Paesi, a cominciare dalla Russia, proprio a favore di Georgescu. Il Consiglio supremo per la sicurezza della nazione (Csat), poche ore dopo la chiusura dei seggi, aveva infatti parlato di «una massiccia esposizione sulla base di un trattamento preferenziale di TikTok. La Romania è diventata un bersaglio per azioni ostili da parte di alcuni stati, in particolare la Russia».

RIPRODUZIONE RISERVATA