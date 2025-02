Ingenuità di Theo, fuori il Milan 

MILAN 1

FEYENOORD 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (38' st Chukwueze), Reijnders (38' st Abraham); Pulisic (18' st Bartesaghi), Joao Felix, Leao; Gimenez (26' st Fofana). In panchina Sportiello, Torriani, Tomori, Terracciano, Gabbia, Camarda. All. Conceiçao.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno (30' st Stengs); Hadj Moussa (42' st Mitchell), Redmond (19' st Carranza), Paixao. In panchina Andreev, Ka, Ivanusec, 'T Zand, Osman, Van Den Tobias, Giersthove, Sliti. All. Bosschaart.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : nel pt 1' Gimenez; nel st 28' Carranza.

Milano. La musichetta della Champions League smette di suonare per il Milan di Sergio Conceiçao, che vede il Feyenoord volare agli ottavi e saluta l'Europa più importante25. E lo fa nella maniera forse peggiore, quando la qualificazione sembrava praticamente in mano dopo che Gimenez, dopo pochi secondi, aveva già pareggiato il gol olandese dell'andata. Invece una ingenuità di Theo Hernandez (secondo giallo per simulazione, e quindi rosso) a inizio ripresa ha rimesso in vita il Feyenoord, capace in superiorità numerica di trovare il gol del pareggio con Carranza senza nemmeno soffrire troppo nell'assalto finale. Una delusione cocente, considerando che l'avversario sembrava alla portata e che il Milan si era messo nella posizione migliore per ribaltare il ko dell'andata.

