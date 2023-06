Ingenti danni per il maltempo a colture e agriturismo 

Oltre cento ettari di oliveti colpiti. Poi, decine di produzioni danneggiate, tra vigneti e campi d’orzo, grano ed erba medica. La violenta grandinata che si è abbattuta nelle ultime ore nel Nuorese, in particolare nelle campagne di Dorgali, ha provocato danni ingentissimi. A farne le spese, denunciano dalla Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ancora una volta sono state le aziende agricole, zootecniche e agrituristiche di molte aree della provincia.

La conta dei danni è già iniziata. Permetterà di fare chiarezza sulla devastazione che si è abbattuta sulle zone interne. In alcuni casi, però, le perdite sono facilmente intuibili. Nell’agriturismo S’Ozzastru, della famiglia Loi, sono andati distrutti arredi esterni, coperture, alberi da frutto. «Dopo l’alluvione che ha colpito il Nuorese lo scorso 21 maggio, continuiamo ad assistere alla furia devastatrice del maltempo che sta mettendo in ginocchio la nostra provincia - sottolineano il presidente e il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis e Alessandro Serra -. Questa volta non si registrano perdite di animali, ma certamente restiamo preoccupati per il futuro di molte realtà che in queste ore stanno contando i grossi danni alle strutture. Oltre ai ristori e allo stato di calamità, è necessario che si continui a lavorare sulle politiche di creazione delle infrastrutture necessarie ad arginare questi fenomeni atmosferici».

