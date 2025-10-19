ingegneri in volo a punteggio pieno 

Il Real Putzu è il nuovo leader del girone A dell’Over 55. Nel girone B la terza giornata lancia Gli Ingegneri a punteggio pieno. La Masnata Chimici comanda l’Over 58.

Punteggio pieno

La sconfitta della Sardachem, in gol con Varsi nell’1-3 con la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare, regala la testa solitaria del girone A Over 55 al Real Putzu, che regola 2-0 il Cagliari 2007. I detentori del titolo I. R. Moniaflor con il pari a reti inviolate contro la Tielle Team (seconda) ottengono il primo punto stagionale. Al Poggio dei Pini Sotto La Torre non basta la rete di Lupo per contrastare la Okky Villanova, che col 3-1 di sabato conquista la prima vittoria dopo tre turni. Rinviata la sfida tra Opes Team e Cooper Band.

Gli Ingegneri fanno tre su tre nel girone B: col minimo scarto superano la Eosol/Car-Refinish e mantengono la vetta solitaria inseguiti da Maccioni Marmi e il Deximu, che però devono recuperare la sfida dell’esordio. I selargini si aggiudicano 2-0 il derby contro gli Amatori Orione Selargius (che restano a sei punti), mentre con lo stesso risultato gli arancioverdi infliggono la seconda sconfitta di fila agli Amatori La Palma. Tra le quattro squadre a quota sei c’è anche la Lewis Room, che di misura si impone sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83. Prima vittoria per la SI. TI. Carbonia: il 4-0 sul Nuraghe/Evolvere porta le firme di De Gradi (doppietta), Catalfamo e Giganti.

Tris

Terzo turno anche nel girone unico Over 58: la Masnata Chimici si conferma leader dopo il 3-0 sul Fileferru. A due punti insegue Il Club: un doppio Maxia, Curreli e Costa siglano il 4-1 sull’Aldebaran/Carrozzeria G. Deiana. Con lo stesso risultato la De Amicis regola la Myair Svapo portandosi al terzo posto assieme alla Mediterranea (che però non ha disputato la gara con la Frama/Beko Service) e al Sinnai Conad Superstore (2-0 sul Mulinu Becciu). Secondo pari (di fila) per il Cral C.t.m., che frena la Di. Fer. ancora imbattuta. Successo per La Vernice sulla Polisportiva Sestu (2-1).

RIPRODUZIONE RISERVATA