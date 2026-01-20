VaiOnline
Edilizia.
21 gennaio 2026 alle 00:35

Ingegneri e architetti, cantieri da record 

Nel 2025 progetti per 2,8 miliardi di euro, +47% rispetto all’anno prima 

Nel 2025 sono stati mandati in gara servizi tecnici di ingegneria e e progettazione per 2,8 miliardi di euro, il 47,1% in più rispetto all’anno prima, mentre nel mese di dicembre 2025 si è registrato un «vero boom» con 708,7 milioni di euro di importi di gara, «la migliore performance di fine anno di sempre». Lo dice l’Oice - associazione delle società di ingegneria - in una nota che riassume il bilancio del 2025 delle gare pubbliche di progettazione e servizi tecnici, in base alle rilevazioni dell’osservatorio Oice/Informatel. Il report segnala che rispetto al 2024 sono più che raddoppiati gli accordi quadro, che nel 2025 pesano per 1.580,2 milioni di euro (+158,9%). Forte crescita anche per gare di importo sopra la soglia comunitaria che nel 2025 sono cresciute del 66,5% in valore e del 12,1% in numero. Forte aumento anche per i bandi di progettazione, arrivati a 889,9 milioni di euro (+83,2% sul 2024). «L’aggiornamento di fine anno sul mercato dei servizi tecnici - si legge nella nota - consente di fare un bilancio positivo».

Reazioni

«Siamo particolarmente soddisfatti che il 2025 sia andato ben oltre le nostre previsioni - commenta il presidente dell’Oice Giorgio Lupoi - invertendo , con quasi un +50%, il dato del 2024 che a questo punto speriamo rimanga un caso isolato: tre mesi fa avevamo stimato un 2025 a 2,1 miliardi ma a dicembre le stazioni appaltanti sono state particolarmente dinamiche determinando un’accelerazione mai vista negli anni scorsi».

«Il quadro - conclude Lupoi - è quindi positivo, sia per la “coda” del Pnrr e delle altre opere programmate, che comunque saranno portate a termine tramite altre forme di finanziamento, sia per questi nuovi bandi”. Il presidente dell’Oice segnala anche tre criticità: «il raddoppio degli accordi quadro rende sempre attuale il tema della certezza delle attivazioni e delle garanzie richieste, spesso eccessive; l’aumento della domanda e la necessità di attrezzarsi per farvi fronte riporta alla necessità di anticipazioni obbligatorie, quando richieste dall’operatore economico, e di livello almeno pari al 20% come negli altri settori; il livello di bandi anomali rimane inalterato, segno che la deregulation del codice appalti e l’eccesso di discrezionalità assegnato alle stazioni appaltanti crea più problemi che benefici soprattutto in tema di par condicio, di concorrenza e di accesso al mercato».

