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Sport e congresso
29 maggio 2026 alle 00:27

Ingegneri di tutta Italia in città 

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Oltre duemila ingegneri-atleti da tutta Italia a Nuoro e in Ogliastra per il 70esimo congresso nazionale e i campionati sportivi nazionali. La presentazione dell’iniziativa si è svolta ieri mattina all’Isola di Man, «cuore della Provincia», come ha sottolineato il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini. Dal ciclismo alla podistica, sino al calcio il 5 e 6 giugno e 11 e 13 settembre, e poi dal padel a settembre, alla vela e vela paralimpica a Trieste: saranno 14 i Comuni sardi coinvolti e 18 i campi sportivi utilizzati (a Nuoro il campo Dore). A sfidarsi saranno 68 squadre di calcio, 25 di padel e centinaia di partecipanti tra tecnici, famiglie e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Nuoro, Giuseppe Ibba, ha definito l’evento «un ponte umano tra Nord e Sud, non costruiamo solo ponti strutturali, ma anche umani, collegando comunità geograficamente distinte». Ha aggiunto: «Abbiamo un’occasione unica di mostrare la Sardegna nella sua autenticità e nella sua accoglienza». Presenti la direttrice del Man, Chiara Gatti, l’assessora comunale Natascia Demurtas e il delegato del Consiglio nazionale degli ingegneri, Sandro Catta, che hanno sottolineato il valore sportivo e comunitario dell’evento e ricevuto in dono gagliardetto e maglia. (g. pit.)

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