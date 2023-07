Inge Morath, ma che fotografa! 

«Non appena vede una valigia, Inge comincia a prepararla». Queste parole, dette da Arthur Miller, riassumono bene lo spirito intraprendente e la curiosità per il mondo di Inge Morath, fotografa austriaca scomparsa nel 2002 di cui quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita e che nel 1962 sposò il grande scrittore statunitense dopo il suo divorzio da Marylin Monroe. Fino al 1 ottobre l’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari ha dirottato nelle sale dell’antico Palazzo di città (a Castello), subito dopo Monaco e Venezia, quello che è l’omaggio europeo più importante dedicato a questa straordinaria figura.

Le opere

Attraverso oltre 150 immagini e documenti originali l’esposizione, curata da Brigitte Blüml – Kaindl e da Kurt Kaindl, ripercorre infatti il cammino umano e professionale di Inge Morath, dagli esordi al fianco di Ernst Haas ed Henri Cartier-Bresson nell’agenzia Magnum Photos fino alla collaborazione con prestigiose riviste come Picture Post, Life, Paris Match, Saturday Evening Post e Vogue, attraverso i suoi principali reportage di viaggio, che preparava con cura maniacale, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni paese dove si recava, fossero essi l’Italia, la Spagna, l’Iran, la Russia o la Cina. Le sue foto sono fortemente descrittive e allo stesso tempo fanno trasparire una rara capacità di analisi del contesto con il quale si confrontava. Un approccio sistematico che la spingeva a studiare e approfondire le culture con cui si sarebbe rapportata, per arrivare così a conoscere sette lingue. La mostra dà spazio al ritratto, tema che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Da un lato era attratta da personaggi celebri (Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Jean Arp, Alexander Calder, Audrey Hepburn, dall’altro dalle persone semplici incontrate durante i reportage.

Emancipazione

Una storia di passione per la fotografia ma anche di determinazione e emancipazione femminile. Nel 1951 Morath fu infatti la prima donna a entrare a far parte della mitica Agenzia Magnum, fondata nel 1947 da colossi come Robert Capa, Henry Cartier-Bresson e David Seymour, e da subito fu gettata nella mischia con un reportage da Venezia che trova ampio risalto nell’allestimento cagliaritano. Immagini che fanno da subito capire quali sono i suoi interessi, perfettamente complementari con le esigenze del marchio Magnum, di ritrarre persone nella loro quotidianità, nei luoghi meno frequentati e nei quartieri popolari della città lagunare perché come lei stessa ha scritto: «La fotografia è essenzialmente una questione personale: la ricerca di una verità interiore». (red. cult.)

