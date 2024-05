Il decreto del Governo sulle aree idonee è l’ennesimo grimaldello dello Stato per favorire la speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna. Sulle “aree idonee” sarà possibile “piantumare” pale e pannelli con procedure accelerate. In tutte le altre aree non esisterà alcun divieto e si potranno realizzare ugualmente “foreste eoliche” e distese di specchi con procedure ordinarie. La Regione non si difende.

a pag. 5