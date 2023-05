Ingannare la scuola facendo 49 assenze «E così gioco di notte» 

Paolo (nome di fantasia) ha 15 anni, frequenta il secondo anno di un istituto superiore di Cagliari e ha un grosso problema. Dice di trascorrere sul cellulare in media 6 ore ogni giorno. «A volte anche 8 o 9, e comunque soprattutto la notte. Con i miei amici ci colleghiamo sempre dopo cena, e si va avanti fino a tardi». Il suo gioco preferito è Call of Duty, il videogioco che celebra atrocità contro civili innocenti, attacchi terroristici e scene di tortura ed esecuzione. Ma accanto a questo, Paolo (con i suoi amici) ha anche un altro gioco preferito: «Ingannare la scuola», dice, per evitare che si ponga il problema della dipendenza dalla Rete. Cioè? «Fino a 49 giorni di assenza all’anno, non si rischia nulla. Io sono arrivato a quota 38, e l’anno sta per finire», dice con un sorriso di orgoglio. «Altri amici invece sono già quasi arrivati al limite». Eccola l’altra dipendenza: fare bene i calcoli sui giorni di assenza consentiti per non accendere i fari sul problema della dipendenza da social e videogiochi. Perché uno dei sintomi è proprio saltare la scuola o anche chiedere di entrare alla seconda ora. Oltre ad avere un ciclo sonno-veglia alterato. «Stiamo svegli fino alle 2 o alle 3, la mattina è un casino», dice ancora. «Ma con mamma è papà è una battaglia giornaliera». Meno male. ( ma. mad. )

