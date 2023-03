Ingabbiata la “collina dei rifiuti”  

Un milione per la riqualificazione dei vecchi impianti dell’ex inceneritore di San Lorenzo, lungo la statale 131 dir. Due milioni per la realizzazione delle due rampe di entrata e uscita che cancelleranno i pericoli dell’ingresso a raso in una strada trafficatissima dove, per l’alto numero di incidenti, Anas e Comune hanno deciso di sistemare più autovelox in un tratto di poco inferiore ai due chilometri. Ancora: quattro milioni sono il costo per la bonifica e l’adeguamento tecnologico della “collina dei rifiuti” sorta nella vecchia stazione comunale di travaso e destinata, dalla seconda metà degli anni Cinquanta, a ricevere le ceneri di combustione del confinante impianto di trattamento della spazzatura. I continui guasti ai forni la trasformarono però in una vera e propria discarica, l’immondezzaio di Cagliari.

I lotti

Ebbene, quel cumulo esteso per 2,5 ettari, sarà reso inerte. Inoffernsivo per le acque di falda. Non più inquinante. I lavori sono cominciati in queste settimane. Il progetto prevede interventi divisi in due lotti. «Il primo – spiega l’assessore all’Igiene del suolo e dell’Ambiente, Alessandro Guarracino – prevede l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente circostante per scongiurare infiltrazioni delle acque meteoriche e la conseguente diffusione degli inquinanti». Oltre a risagomare il profilo superiore della discarica, si realizzeranno gabbionate e muri di sostegno in cemento armato e un sistema di trincee di drenaggio delle acque meteoriche, ma anche la completa copertura con terreno vegetale di 10 centimetri e strati di geocomposito.

Stop dunque alla diffusione degli inquinanti. Un fenomeno che si è verificato per decenni e che ora sarà definitivamente interrotto. Ciò sarà possibile con la messa in posa di opere di sostegno, regimentazione delle acque provenienti dal corpo dei rifiuti in trincee drenanti. Oltre alla risagomatura della discarica, si dovranno realizzare gabbionate e muri di sostegno in cemento armato e la copertura con terreno vegetale.

I mezzi