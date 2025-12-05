VaiOnline
Tortolì.
05 dicembre 2025 alle 01:12

Infrastrutture nell’area ex Cartiera,  aggiudicato l’appalto da 3 milioni di euro 

Tra 241 imprese ammesse alle fasi di valutazione (su 2.045 invitate) l’ha spuntata la Sogena di Ossi ma con sede legale a Roma. Con un ribasso del 25,21 per cento sull’importo a base di offerta di 2.842.410,51 euro, la ditta si è assicurata il maxi appalto per l’infrastrutturazione e l’urbanizzazione delle aree ex Cartiera. La procedura, secondo le indicazioni della Regione, doveva essere completata entro il 31 dicembre, pena la perdita del finanziamento. Tempi rispettati dal Comune di Tortolì, guidato dal sindaco Marcello Ladu.

Possono dunque cominciare i lavori destinati a cambiare la viabilità nella zona tra il porto di Arbatax e Baccasara. Una rotonda sorgerà all’altezza dell’ingresso dell’ex stabilimento e smisterà il traffico tra la banchina di riva e il tratto che conduce verso il distaccamento dei vigili del fuoco. Qui, con un successivo intervento, si ipotizza la costruzione di una seconda rotonda che eviterà l’attraversamento dei binari per accedere dalla zona industriale a viale Arbatax.

