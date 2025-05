Infrastrutture, nel decreto il Ponte sullo Stretto  

Arriva in Consiglio dei ministri il decreto Infrastrutture. Ma il testo, che contiene norme molto diverse, dalle tariffe dei voli alle date per la stagione balneare, perde qualche pezzo rispetto alle prime bozze circolate: non è più previsto il comma che trasformava la società Stretto di Messina, che ha il compito di realizzare il ponte, in una “stazione appaltante”, in grado quindi di gestire autonomamente il completo iter delle operazioni. Rimangono però due norme che riguardano la sostanza, riguardano il prezzo: la prima consente di adeguare il costo originariamente fissato nella Nadef del 2012 a 8,5 miliardi mentre ora si attesta 13,5 miliardi; la seconda permette che un aumento per contratti di realizzazione dell'opera, con il limite massimo del 50%, come previsto dalla normativa europea. Sono norme che sembrano avvicinare l'appuntamento con il Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica, che dovrebbe dare l'ultimo via libera prima dell'avvio dei lavori. Questa mattina al Mit il ministro Matteo Salvini ha convocato una conferenza stampa e una riunione con esperti e istituzioni con l'obiettivo di mettere a punto un piano antimafia che accompagni la realizzazione fin dalle prime fasi, quelle degli espropri dei terreni.

