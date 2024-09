Infrastrutture, Isola in ritardo rispetto al resto del Sud «Sviluppo, persi 300 milioni» 

A due anni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, il principio d’insularità è ancora una scatola vuota. Nessun provvedimento concreto, anche se continuano le audizioni della commissione parlamentare. Ieri è stato il turno della governatrice Alessandra Todde, che ha illustrato il dossier dei ritardi legati all’insularità. «La Sardegna è la Regione con l’indice di infrastrutturazione più basso di Italia: 50,5 punti su 100, contro il 78,8 nel resto del Mezzogiorno», ha spiegato.

Gli argomenti

Ovviamente uno dei temi principali è quello della continuità territoriale, ancora lontana dal modello desiderato da tutti i sardi. «Va data priorità massima all’accessibilità aerea e marittima, pretendendo un maggior impegno finanziario da parte dello Stato, almeno paragonabile a quelli di Francia e Spagna», ha spiegato la presidente, «c’è necessità di lavorare sul recupero del gap infrastrutturale, con particolare attenzione al trasporto interno e alle telecomunicazioni. Nuovi investimenti digitali possono ridurre l’effetto dell’isolamento geografico».

Un anno fa la commissione aveva ascolta la relazione dell’allora governatore Christian Solinas. Un documento che aveva passato in rassegna tutte le declinazioni del gap insulare: i riflessi sulle infrastrutture, sulla continuità territoriale, sulla politica energetica. I dati erano e sono noti: essere una isola costa all’anno circa 9,2 miliardi di euro. La perdita di Prodotto interno lordo si quantifica tra i 6,1 e i 12,2 miliardi, vale a dire tra il 18% e il 35% del Pil regionale complessivo.

Gli esempi

Un progetto che potrebbe dare una svolta è quello dell’Einstein Telescope. A Lula «Stato e Regione lavorano insieme per attrarre forza lavoro specializzata e sviluppo sui territori. Dovrebbe diventare una best practice», ha detto la governatrice ai componenti della commissione Insularità prima di tornare a parlare dei problemi della Sardegna: «Siamo la Regione con il maggior numero di Neet, giovani inattivi alla formazione e al lavoro, ma siamo tra i più colpiti dai tagli per il dimensionamento scolastico». Tra le priorità poste all’attenzione dei parlamentari, la questione demografica: «Abbiamo una bassa percentuale di nascita e un esponenziale aumento dell’età media. Le pensioni superano gli stipendi. Per anni la Regione e lo Stato hanno programmato in maniera poco efficiente le risorse, che ha portato a una bassissima capacità di spesa. La fotografia attuale della programmazione di sviluppo - ha spiegato Todde - ci dice che solo il 47 per cento di quanto stanziato è stato speso. Circa 300 milioni di interventi saranno definanziati. Serve un cambio di paradigma che non riduca le Regioni a soggetti attuatori per non condannare le Regioni insulari a un sottosviluppo».

L’ipotesi

All’orizzonte c’è una grande riunione con tutti i parlamentari sardi «entro la fine di settembre», che potrebbe essere svolta in Consiglio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA