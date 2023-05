«Infrastrutture immateriali, gap da colmare» 

«La Sardegna non può rientrare nell’Alta velocità ferroviaria, ma può e deve rientrare a pieno titolo nelle “Autostrade digitali”. Il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità, ricorda che quando si parla di gap infrastrutturali, di collegamenti negati, non si parla soltanto di strade e trasporti, le infrastrutture sono anche quelle immateriali, diritti e pari opportunità che devono essere garantiti allo stesso modo a tutti i cittadini. «La banda larga, la connessione ultra veloce, sono nel dossier “insularità” nel capitolo grandi reti», sottolinea Cossa, che già qualche anno fa ha presentato una mozione sul tema. «La Sardegna è nelle posizioni più basse della scala nazionale dell’infrastrutturazione digitale, condizione indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei territori. Abbiamo presentato una mozione urgente in Consiglio per chiedere un intervento forte della Giunta e consentire alla Sardegna di allinearsi alle regioni più avanzate d’Europa. Nella scorsa legislatura sono stati investiti 140 milioni di euro per la posa e il collaudo della fibra ottica, ma in diverse zone marginali non c’è stata una conseguente “accensione”, perché si tratta di territori poco appetibili per le grosse compagnie».

Ma il digitale – prosegue – «è uno dei fattori chiave che possono contribuire al superamento della condizione di insularità, per superare i costi che gravano sull’economia della Sardegna e delle aree interne, facendo soffrire una condizione di doppio svantaggio e creando vere e proprie isole nelle isole». (cr. co.)

