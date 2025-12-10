VaiOnline
Tortolì.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Infrastrutture ex Cartiera, appalto a un’impresa di Roma 

Una storia lunga e travagliata quella della riconversione produttiva delle aree ex cartiera di Arbatax. Correva l'anno 2012 quando furono assegnati i 4 milioni e mezzo per le opere di infrastrutturazione e urbanizzazione. Più volte sono stati a rischio "perenzione". Ma bisogna andare ancora indietro nel tempo sino al 2009 quando venne sottoscritto l'accordo di programma per le aree strategiche a bocca di porto. Ci son voluti secoli, lunghissimi iter burocratici, incontri e trattative, progetti, bonifiche. Ma oggi la riqualificazione sembra più vicina. La lieta novella è che sono stati aggiudicati i lavori. Al bando di gara da 3 milioni del Comune hanno partecipato 238 imprese.

Ad aggiudicarsi l'appalto milionario con un ribasso del 25 per cento (2,5 milioni) è stata la società So.Ge.Na con sede a Roma. «Gli interventi fanno parte di un piano che prevede l’intera riqualificazione dell’area della ex Cartiera di Arbatax con la creazione di un polo industriale e artigianale legato alla nautica» si legge nel documento - Il progetto in questione prevede l’infrastrutturazione e l’urbanizzazione di un secondo stralcio funzionale». Sono previste nuove rotatorie tra l'area industriale e il porto, nuovi tracciati e interventi di adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione dei sottoservizi, la rete acque bianche e l'impianto di illuminazione pubblica. (f. me.)

