«Infrastrutture dimenticate» 

Bandiere che sventolano sul piazzale della diga del Lerno. Una macchia di colore al capezzale dell’argine che potrebbe invasare 90 milioni di metri cubi di acqua, ma che in realtà accoglie meno della metà della risorsa idrica per gravi problemi strutturali mai risolti. «Non è un caso la scelta di questo luogo – dice Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna – è uno degli ostacoli che impedisce al territorio di programmare l’attività agricola. E pensare che lo studio per intervenire sulla diga è vecchio di 15 anni». Un luogo simbolo delle grandi opere strategiche incompiute. Ma ieri mattina, a Pattada, i manifestanti convocati da Tips, il Tavolo Istituzioni e Parti Sociali, Provincia di Sassari, Rete Metropolitana Nord Sardegna, Unione dei Comuni e Comunità Montane, si sono mobilitati in nome di tutte le opere lasciate a metà: dalle strade monche, alle aree agricole abbandonate, passando per le reti idriche colabrodo.

Le richieste

«Ci troviamo qui, di fronte a un’opera i cui lavori di consolidamento sono stati finanziati nel 2015, con 7 milioni di euro, e oggi, maggio 2023, ancora i lavori non sono partiti», incalza il sindaco di Pattada, Angelo Sini. «Un’altra grande opera incompiuta è il collegamento da Nuoro per l’aeroporto di Alghero. Sono stati realizzati i primi tre lotti della Pattada-Ozieri, però manca il quarto. Le risorse esistono, bisogna utilizzarle, specialmente per queste zone marginali». Massimiliano Muretti, segretario Cgil avverte: «In assenza di risposte inevitabilmente si andrà verso lo sciopero generale. È l’ultima possibilità che abbiamo».

La vertenza

A Pattada c’erano anche i dipendenti della Capri s.r.l. che lavorano nei punti vendita del centro commerciale sassarese. Un grande striscione giallo stretto tra le mani: «Per uccidere un uomo non serve togliergli la vita, basta togliergli il lavoro». Non una richiesta di aiuto. Perché ormai è troppo tardi. «Al 30 di aprile sarà l’ultimo giorno di lavoro per 70 persone perché la procedura fallimentare non ha dato l’esito sperato», riferisce Maria Teresa Sassu, segretaria generale della Filcams Cgil di Sassari. «La nuova società che doveva prendere in affitto questi punti vendita il 21 di aprile ha comunicato, tramite Pec, che non intende più procedere con questa operazione e chiaramente non ci sono più i tempi tecnici per fare un’altra manifestazione. Il sistema ha fallito».