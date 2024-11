Infortunio sul lavoro: ferito al collo un operaio 24enne 

Un operaio 24enne di Pauli Arbarei è rimasto ferito ieri nella tarda mattinata mentre era al lavoro nell’officina dei Fratelli Pintori nella zona artigianale di Ussaramanna. Gian Marco Medda, classe 2000, stava tagliando una lastra con lo smeriglio quando il dischetto del macchinario, per ragioni ancora in fase di accertamento, lo avrebbe raggiunto al collo.

La cronaca

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 e sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato codice rosso. Per fortuna dopo gli accertamenti clinici eseguiti al suo arrivo al pronto soccorso, i medici hanno accertato che le condizioni non erano gravi come era sembrato all’inizio e hanno disposto il ricovero nel reparto di Chirurgia vascolare con una prognosi di sette giorni.

Le indagini

Nell’officina in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lunamatrona al comando del luogotenente Carlo Maxia: i militari hanno raccolto le testimonianze del titolare dell’azienda dei colleghi del giovane e ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Nell’officina anche i tecnici dello Spresal che hanno avviato le verifiche per accertare che sul posto di lavoro fossero rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge.

