«Infortuni sul lavoro, serve più prevenzione» 

Destano preoccupazione gli ultimi dati dell’Inail relativi agli infortuni sul lavoro: a lanciare l’allarme in Sardegna è il neo presidente regionale delle Acli Mauro Carta, che ritene «necessario impegnare maggiori sforzi e risorse su formazione e prevenzione».

Le cifre diffusa dall’Istituto registrano, a livello nazionale, un incremento di denunce di infortunio nel 2022 pari al 25,7% rispetto al 2021. Per gli infortuni mortali c’è un trend in diminuzione, anche se nel conto del 2021 va considerato il fattore “morti per Covid”. In aumento, di quasi il 10%, anche le malattie professionali . In Sardegna le denunce di infortunio sono state 14.179, con un aumento del 24,77%, mentre gli infortuni mortali sono stati 24 con un calo del 4%.

In consistente aumento le denunce di malattie professionali, che sono state 5.110 con un aumento del 19,87%, il doppio rispetto al dato nazionale. La Sardegna è al secondo posto dietro la Toscana per numero, con 847 denunce in più rispetto all’anno precedente. «Gli anni passano e sembra sempre non cambiare nulla», è il commento del presidente Carta, «ci ritroviamo a vedere persone che vanno al lavoro e che subiscono infortuni o addirittura perdono la vita: è insensato e sbagliato ed è oltremodo preoccupante vedere anche il numero molto alto, nella nostra regione, di denunce legate a malattie professionali».

Richiamando la segnalazione arrivata anche dal presidente nazionale del patronato Acli, Paolo Ricotti, il responsabile regionale delle Associazioni cristiane dei lavoratori ribadisce che «è necessario impegnare maggiori sforzi e risorse affinché la formazione e l’aggiornamento vadano di pari passo con l’inserimento lavorativo, e ugualmente non debbono mancare investimenti in attività di miglioramento e prevenzione con un controllo costante delle normative di sicurezza».

