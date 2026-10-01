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Sassari.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Infortuni sul lavoro, edilizia a rischio 

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«La maggior parte degli infortuni nei luoghi di lavoro nel Nord Sardegna avvengono nel settore edilizio». Lo ha riferito una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia impegnata, tra ieri e oggi, in alcune audizioni sulla sicurezza in provincia. «Quanto emerso- riferisce il presidente, Tino Magni, nell’incontro di ieri in prefettura- riflette il dato diffuso in altri territori». Assieme a lui i senatori Susanna Camusso, vicepresidente, Luigi Spagnolli, Giovanni Satta, e la prefetta Carla Di Quattro, che hanno avuto già modo di visitare l’Eni, a Porto Torres, mentre oggi si recheranno al porto di Olbia.

«Abbiamo incontrato i referenti di Inps e Inail, e le rappresentanze sindacali e datoriali. Ci viene confermato che le malattie professionali più frequenti hanno luogo anche nel settore servizi, durante i picchi turistici». In continuità poi con il resto del Paese vi è l’allarme per l’emergenza caldo: «Bisogna avere un metodo e prevenire». L’ottica della tutela si inserisce, nelle parole di Magni, pure in un altro aspetto. «Occorre fare più ore di formazione. Anche perché- rimarca- manca in parte l’inserimento in cantiere che si faceva un tempo. Ci sono persone poi che, in due settimane, finiscono con il fare due lavori diversi e questo non aiuta». Le criticità generali in Italia sono state riportate, sottolinea il presidente, in un decalogo sulle problematiche della sicurezza illustrato in Senato. Dove si evidenziano le responsabilità di filiera, i censimenti da fare sugli infortuni e il lavoro sommerso. «E la necessità – conclude – di avere i dati precisi su questi aspetti per poter intervenire».

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