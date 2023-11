Infortuni sul lavoro, Angieri: «Serve maggiore sicurezza» 

il messaggio è uno solo, come ha sottolineato ieri mattina il prefetto Salvatore Angieri: «Un giro di vite sugli infortuni sul lavoro». Ieri negli uffici in via Beatrice d’Arborea si è svolto un incontro proprio sul tema della sicurezza nei posti di lavoro, «anche alla luce dell’incidente mortale accaduto in un cantiere di Simaxis».

Al tavolo, presieduto dal prefetto Angieri, erano presenti tutti i rappresentanti degli enti pubblici, delle forze dell’ordine e dei sindacati interessati dal problema. Il prefetto ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di porre in essere una stretta collaborazione tra le istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza, sia in chiave preventiva che in presenza di situazioni di rischio, «per evitare che tragedie come quella di Simaxis non si ripetano più».

«Serve l’aiuto di tutti gli attori coinvolti nel mondo del lavoro – continua Salvatore Angieri – per attivare interventi di più ampio respiro, finalizzati anche allo sviluppo di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro». Un invito che è stato raccolto da tutti i partecipanti al tavolo durante il quale è stato anche deciso di intensificare i controlli in tutta la provincia e a incrementare la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, effettuata gratuitamente dalle associazioni di categoria, e dei ragazzi impegnati nei percorsi scolastici. ( m. g. )

