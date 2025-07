Infortuni nei cantieri, piano di prevenzione 

Un modello virtuoso per l’edilizia. “Cantiere” è l’iniziativa, presentata ieri nella sede Formedil, che punta a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali partendo dal Nord Sardegna, reclutando 50 imprese del territorio, tecnici, lavoratori e istituzioni. «Si tratta di due fasi dalla durata di 4 mesi - spiega Marco Foddai, vicepresidente Formedil - una informativa e l’altra pratica da compiere nei cantieri». In quegli spazi dove avvengono un gran numero di infortuni, spesso per mancanza di buone prassi sulla cui applicazione ora si punterà. «Penso per esempio ai dispositivi di protezione che vengono ampiamente sottovalutati» rimarca Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail. E proprio l’istituto ha finanziato il progetto con 20mila euro, somma che fa parte dei 400mila totali destinati alla Sardegna ogni anno dall’Inail per iniziative simili. «In un comparto edile che nel Sassarese vede 10mila lavoratori - ricorda Gianni Olla, segretario generale Feneal-Uil Sardegna - ma dove manca anche la manodopera qualificata». E in cui la sicurezza resta un fattore critico, come emerso dalle attività di controllo dell’Arma sui luoghi di lavoro del territorio. «Bisogna finalmente capire - dice Erika Collu della Fillea Cgil - che la sicurezza non è un costo ma un investimento». (e. f.)

