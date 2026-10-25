Infortuni, colpa dei campi 

Gli attaccanti Sorrentino, Scotto e Di Stefano, i centrocampisti offensivi Pennington e Lunghi, i difensori Nunziatini e Kebbeh. Sino a tre settimane fa erano fermi anche i difensori Scaringi e Zanandrea. Sono 9 infortunati tra i 18 giocatori più utilizzati. È vero che alcuni di questi sono infortuni traumatici, ma se consideriamo anche acciacchi e affaticamenti muscolari, non si può parlare solo di sfortuna. Sicuramente una delle cause è la differenza di terreno: la Torres si allena durante la settimana nei campi sintetici (compreso quello del Latte Dolce) ma poi gioca al “Vanni Sanna” che è un campo in erba. Passa quindi da un terreno più duro a uno più ammortizzato.

La differenza delle sollecitazioni, soprattutto in scatti e frenate, salti e cambi di direzione, stressa articolazioni e muscoli più di quanto non accadrebbe se i giocatori si allenassero e giocassero sulla stessa superficie. Comune di Sassari e società rossoblù devono riflettere se non sia meglio prevedere per il “Vanni Sanna” un immediato futuro con terreno in sintetico misto, che garantisce pure una buona tenuta per almeno 10 anni.

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