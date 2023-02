Infortunati, rientra soltanto Barreca 

Un rientro e un parziale sospiro di sollievo. Ieri Ranieri ha torchiato il Cagliari con una doppia seduta, lezione propedeutica alla trasferta di sabato pomeriggio al San Nicola contro il Bari.

L’appello

Il rientro è quello di Barreca, un rientro che verrebbe da dire scontato, visto che l’esterno si era fermato per una semplice gastroenterite, ma con gli attuali chiari di luna di scontato non c’è nulla. L’ex Monaco ha lavorato regolarmente in gruppo, sia in palestra al mattino che sul campo al pomeriggio. Rientro parziale, invece, è quello di Kourfalidis, messo ko contro il Benevento da una botta al fianco: il dolore pian piano sta scomparendo e il greco ieri ha giusto evitato movimenti bruschi e possibili contatti, con l’obiettivo di tornare abile e arruolabile al più presto. Sempre lunga, invece, la lista degli indisponibili. Nandez ha finalmente ripreso a lavorare, ma il suo personalizzato, come quello di Deiola, andrà avanti fino a marzo. E in differenziato continuano anche Di Pardo, Viola, Pavoletti e Falco, tutti fortemente a rischio nuovo forfait per la trasferta in terra pugliese. Dove mancherà, per squalifica, anche Altare. Oggi si torna in campo con una seduta pomeridiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA