Infortunati, Mina verso il recupero 

Una corsa contro il tempo, per permettere a Ranieri di schierare domenica, contro il Lecce, il miglior Cagliari possibile. Con rossoblù che magari non saranno al cento per cento, ma che stringendo i denti dovranno dare il loro contributo per la conquista di tre punti fondamentali nella caccia alla salvezza.

Makoumbou c'è

La panchina a sorpresa contro il Genoa, una giornata a casa per un attacco influenzale, ma ieri Makoumbou è tornato regolarmente a lavoro nella seduta del mattino al Crai Sport Center. Una seduta dove l'attenzione è andata tutta ai rossoblù infortunati o acciaccati che cercheranno il recupero in extremis. Anche ieri Mina, Dossena e Pavoletti hanno lavorato in personalizzato, così come Viola e Oristanio. I due centrali e l'ex Inter, rientrato a lavoro dopo due giorni di riposo, puntano a strappare il via libera tra oggi e domani per poter esserci col Lecce. Spera di esserci anche capitan Pavoletti, che così tornerebbe a disposizione, dopo oltre due mesi di assenza, ma solo per la panchina. Out, invece, Viola, come anche Jankto (sempre a riposo per il trauma alla caviglia) e Mancosu. (al.m.)

