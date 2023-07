Informazione plurale e stop al trash, la svolta Mediaset  

Un’informazione sempre più ampia plurale, capace di parlare a un pubblico «il più trasversale possibile», con l'ingaggio di Bianca Berlinguer, che avrà un doppio impegno su Rete4 fra prime time e preserale, l'arrivo di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5”, al posto di Barbara D'Urso, e l'approdo di Veronica Gentili alle Iene su Italia 1. Lo stop al trash e agli eccessi nei reality, che - a partire del “Grande Fratello” - dovranno porsi «limiti che hanno a che fare con la sensibilità e con il rispetto dei singoli e del pubblico nel suo insieme».

C’è anche un tocco di vintage, con la riedizione della “Ruota della fortuna”, affidata a Gerry Scotti, e una serata Karaoke nella rivoluzione annunciata da Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, pronto a ridisegnare il volto editoriale di un'azienda che con Mfe punta a creare un player paneuropeo per far fronte alla concorrenza dei big del web. In tre anni ha aumentato del 19% le serate di produzione, accresciuto la quota sul mercato pubblicitario dal 36.8% al 40.5%. Ne è passato di tempo da quando, nella convention di 2004, un giovane Pier Silvio raccontava agli investitori a Montecarlo il progetto di un’azienda che voleva «continuare a crescere». Le immagini del video-omaggio al fondatore, Silvio Berlusconi, scomparso meno di un mese fa, sono lì a ricordarlo all'inizio della serata dedicata alla presentazione della nuova offerta, tra commozione e orgoglio.

Lo strappo è forte, ma - come ha detto anche a poche ore dal funerale del Cavaliere - l'Ad è pronto a «fare clic», andare avanti, allargare l'orizzonte in nome di una rinnovata qualità. Su Canale 5 l'access prime time resta appannaggio di Striscia la notizia, che a novembre compie 35 anni, mentre nel preserale si alterneranno “La ruota della fortuna” e “Caduta libera” con Gerry Scotti, che condurrà anche in prime time “Io canto generation”e lo “Show dei Record”. Maria De Filippi continuerà a presidiare la rete ammiraglia con “Tu sì que vales”, dove arriva in giuria Luciana Littizzetto (ed esce Belen Rodriguez), “C'è posta per te”, “Amici” e la novità “Temptation Island” che avrà un'edizione winter, dopo Natale.

