Informazione digitale, via ai nuovi corsi 

La Fondazione Novitas parte con i primi cinque corsi gratuiti in città. L’Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Sardegna, che ha scelto Quartu come sede per lo sviluppo di talenti digitali isolani, ha annunciato le lezioni di specializzazione finanziate con fondi regionali e del Pnrr: dal digital marketing allo sviluppatore di intelligenza artificiale, sino ai corsi d’arte in 3D e di cybersecurity.

La sede, come annunciato nei mesi scorsi, sarà in via Is Arenas, nello stabile scolastico all’angolo con via Pizzetti. Una novità concretizzata con il via libera in Giunta, dopo un’analisi dei numeri riferiti agli studenti previsti il prossimo anno nella scuola quartese: circa 30 fra primaria e infanzia. «Questo significherebbe che per la maggior parte la superficie dell’istituto sarebbe inutilizzata», veniva spiegato nella delibera. Da qui la decisione, in accordo con il dirigente scolastico di competenza, di «trasferire le poche classi di via Is Arenas in altri plessi, e quindi liberare del tutto l’immobile che potrebbe essere quindi destinato ad altre forme di utilizzo». La scuola diventa quindi ufficialmente sede regionale di Novitas, l’Istituto tecnico superiore con corsi post diploma sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

