VaiOnline
Radiolina/Videolina
21 gennaio 2026 alle 00:31

“Informatore Calcio a 5” tutto sul futsal sardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari femminile, impegnato nel massimo campionato, e il Cus Cagliari maschile che affronta la serie C1: saranno le due squadre ospiti oggi, dalle 18,30 alle 19, nella nuova puntata dell’Informatore sportivo Calcio a 5 in diretta su Radiolina e Videolina. In studio, con Matteo Vercelli, si farà il punto sulla stagione, tracciando un bilancio di entrambe le squadre, analizzando anche il lavoro svolto nel settore giovanile. Spazio inoltre agli altri campionati, con risultati, classifiche e commenti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 