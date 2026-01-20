“Informatore Calcio a 5” tutto sul futsal sardo 

Il Cagliari femminile, impegnato nel massimo campionato, e il Cus Cagliari maschile che affronta la serie C1: saranno le due squadre ospiti oggi, dalle 18,30 alle 19, nella nuova puntata dell’Informatore sportivo Calcio a 5 in diretta su Radiolina e Videolina. In studio, con Matteo Vercelli, si farà il punto sulla stagione, tracciando un bilancio di entrambe le squadre, analizzando anche il lavoro svolto nel settore giovanile. Spazio inoltre agli altri campionati, con risultati, classifiche e commenti.