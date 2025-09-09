Informatore Calcio a 5, tutto sul futsal sardo 

La nuova stagione sportiva alle porte è al centro della puntata di oggi de L’Informatore Sportivo Calcio a 5, in onda dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio, ospiti di Matteo Vercelli, il responsabile della delegazione regionale del futsal sardo, Luca Fadda, per parlare della crescita del movimento di calcio a 5 regionale, e Nicola Arba e Claudio Podda, rispettivamente allenatore e giocatore del Villaspeciosa che quest’anno affronterà il campionato nazionale maschile di serie B.