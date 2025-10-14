Informatore Calcio a 5, spazio alla serie C2 

Tutti i campionati di futsal sono iniziati e la stagione è entrata oramai nel vivo così come l’Informatore sportivo Calcio a 5, in diretta oggi, dalle 18,30 alle 19, su Radiolina e Videolina. La settima puntata è dedicata in particolare alla serie C2 maschile: ospiti di Matteo Vercelli (foto) ci saranno tecnici e giocatori della Mediterranea e dell’Uta. Spazio anche al torneo nazionale femminile di serie B con l’Oristanese e a tutti i risultati, con le classifiche, dei campionati nazionali e regionali.