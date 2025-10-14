VaiOnline
Radiolina/Videolina
15 ottobre 2025 alle 00:17

Informatore Calcio a 5, spazio alla serie C2 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutti i campionati di futsal sono iniziati e la stagione è entrata oramai nel vivo così come l’Informatore sportivo Calcio a 5, in diretta oggi, dalle 18,30 alle 19, su Radiolina e Videolina. La settima puntata è dedicata in particolare alla serie C2 maschile: ospiti di Matteo Vercelli (foto) ci saranno tecnici e giocatori della Mediterranea e dell’Uta. Spazio anche al torneo nazionale femminile di serie B con l’Oristanese e a tutti i risultati, con le classifiche, dei campionati nazionali e regionali.  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 