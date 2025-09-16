Informatore Calcio a 5, ecco il futsal femminile 

Il Cagliari protagonista nel massimo campionato di serie A e il Cus Cagliari pronto a dire la sua nella serie B nazionale: le due squadre femminile - con Matteo Vercelli in studio allenatori e giocatrici - saranno le protagoniste nella puntata di oggi de L’Informatore Sportivo Calcio a 5, in diretta dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. L’occasione per parlare del movimento femminile nel futsal e del recente esordio con la maglia azzurra del talento sardo, classe 2008, Alice Virdis, nell’amichevole contro il Marocco.