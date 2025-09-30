Informatore Calcio a 5, ecco Elmas e Domus 

Nuovo appuntamento con l’Informatore sportivo Calcio a 5 oggi, dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio con Matteo Vercelli, per parlare dei rispettivi campionati, Mario Mura e Alan Patrik De Olivera, rispettivamente allenatore e giocatore dell’Elmas (serie B maschile) ed Emmanuele Trincas e Matteo Desogus, giocatori del Domus Perdaxius che affronteranno la serie C1 regionale. Spazio anche al bel successo, il primo, del Cagliari nel massimo campionato nazionale femminile.