Informatore Calcio a 5, ecco Decimo e Gonnesa 

Tutto il futsal sardo su Radiolina e Videolina oggi, dalle 18,30 alle 19, con l’Informatore sportivo calcio a 5. Ospiti in studio di Matteo Vercelli ci saranno una rappresentanza del Decimo, che disputa il campionato di serie C1 maschile, e il Gonnesa, con l’allenatore Alberto Valluzzi e il vice, Francesco Tedde, impegnato nella serie C2 maschile. Spazio a tutti i tornei maschili e femminili, nazionali e regionali, anche con i video commenti di tecnici e atleti, oltre a parlare dei settori giovanili del futsal.