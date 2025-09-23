Informatore Calcio a 5 con Ussana e Monastir 

Tutto sul futsal nazionale e regionale, maschile e femminile, nella nuova puntata de l’Informatore sportivo Calcio a 5, in onda oggi dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio, con Matteo Vercelli, tecnici e giocatori dell’Ussana e del Monastir: le due squadre sono impegnate nelle prime gare ufficiali della Coppa di Divisione e nella preparazione all’inizio del campionato nazionale di serie B. Si parlerà anche di settori giovanili e della serie A femminile dopo la prima giornata.

RIPRODUZIONE RISERVATA