Informatico regala il pianoforte alla scuola 

Un gesto generoso, anche se piccolo, cambia il mondo. Deve aver pensato così Ferdinando Iaccarino, 61 anni, quando ha deciso di fare un piccolo grande regalo alla Scuola Civica di Musica di Sestu. Un pianoforte verticale, di quelli più classici che si possono suonare da seduti, tra una Nona di Beethoven e una Bohemian Rapsody dei Queen.

«Sono da sempre un appassionato di musica e non un musicista di professione; amo particolarmente quella classica, e spesso suono nella mia casa, per puro piacere», racconta Iaccarino, cagliaritano, tecnico informatico, quasi sorpreso che il suo gesto si faccia notare. «Tutto è partito da mio cognato, Boris Smokovic, che lavora proprio come docente nella scuola. Mi ha raccontato che avevano bisogno di un pianoforte per la classe; quello che avevano era davvero troppo vecchio, e io non ho avuto problemi a fare questo regalo».

La Scuola sestese è una delle più attive del territorio, con corsi non solo di pianoforte, chitarra, percussioni, e tanto altro. Il pianoforte, di marca Offberg e dal valore stimato di mille euro, è stato così portato nei locali della scuola, in via Vienna, dove potrà essere utile a tantissimi studenti; va detto che è sempre possibile fare donazioni, anche alle scuole, di qualunque cosa possa servire come materiale didattico. «Avevo quel pianoforte da un po’», conclude Iaccarino, «suona benissimo e proprio per questo me ne sono separato volentieri; io ne comprerò uno nuovo, ma questo sarà usato per trasmettere anche ai giovanissimi il valore della musica».